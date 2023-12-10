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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

بشرى
بشرى

خطفت الفنانة بشرى أنظار متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"بصورة جديدة لها، من أحدث اطلالة.

وبدت بشري بإطلالة ناعمة، مرتدية جاكت بالون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها الساحرة، وتركتشعرها البني منسدلا على كتفيها".

وشاركت بشرى مؤخرا في بطولة فيلم "اولاد حريم كريم" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية بجانب مشاركتها فيإنتاجه أيضا.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريمكريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهناداود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وطرحت بشري مؤخرا اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية حاجز ال60 مليون علي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

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الفنانة بشرى اولاد حريم كريم اوزباكستاني تيام مصطفى قمر رنا رئيس فيلم أولاد حريم كريم مصطفى قمر

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