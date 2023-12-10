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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لاحدود زمنية للعملية البرية| توافق «صهيوني أمريكي» على استمرار حرب الإبادة على غزة

حرب إبادة على غزة
حرب إبادة على غزة

أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي لقناة 12 العبرية توافق ضمني بين الاحتلال وأمريكا بعدم فرض سقف زمني لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وذكر المستشار ان إدارة بايدن لم تحدد موعدا نهائيا للجيش لإنهاء حملتنا ضد حماس.


فيما ذكرت صحيفة معاريف عن وزير الطاقة الإسرائيلي بانه لا حدود زمنية للعملية البرية ويجب أن نمنح الجيش الوقت الذي يحتاج إليه.

ياتي ذلك رغم ما قالته إذاعة الجيش الإسرائيلي ان 34% من الإسرائيليين يعانون من أعراض ما بعد الصدمة بسبب أحداث 7 أكتوبر.

ويشن الآن الاحتالال قصفا إسرائيليا كثيفا على غزة.

ويقول الجيش الإسرائيلي: نحن في ذروة القتال في قطاع غزة وأشد المعارك تدور في الشجاعية وجباليا وخان يونس.

 

 

7 أكتوبر احتلال أحداث 7 أكتوبر إذاعة الجيش الاسرائيلي

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