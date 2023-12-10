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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد جديد.. الفلبين تتهم بكين بإطلاق مدافع مياه سفينتين وتؤكد وقوع أضرار

الصين والفلبين
الصين والفلبين

اتهم مسؤول في خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، الصين بإطلاق مدافع مياه على سفينتين لإعادة الإمداد وصدمهما في بحر الصين الجنوبي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم خفر السواحل ،جاي تاريلا، على موقع إكس للتواصل الاجتماعي إن خفر السواحل الصيني "أطلق مدافع مياه» على سفينتي إعادة إمداد تابعتين له في بحر الصين الجنوبي صباح اليوم الأحد".

وأضاف أن واحدة منهما تعرضت "لضرر بالغ في المحرك".

والأحد الماضي، أعلن حرس السواحل الفلبيني، رصد "وجودا غير قانوني" لأكثر من 135 زورقا تابعا لمجموعة مسلحة بحرية صينية في منطقة شعاب ببحر الصين الجنوبي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال خفر السواحل، في بيان له، إن قائد الخفر أمر بدوريات قرب منطقة الشعاب المرجانية ويتسون ريف التي تطلق عليها مانيلا اسم شعاب جوليان فيليب.

بينما أكدت وزارة الخارجية الصينية، يوم الاثنين، أن عمل قوارب الصيد الصينية في مياه منطقة ويتسن ريف في بحر الصين الجنوبي أمر "مقبول وقانوني".

وجاء ذلك بعدما نشرت الفلبين سفنا لمراقبة ما تقول إنه وجود "غير قانوني" للقوارب الصينية. 

وقال وانج ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، إن "هذا الموقع منطقة عمليات شديدة الأهمية ومأوى لقوارب الصيد الصينية".

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