أحمد موسى يقدم تغطية خاصة لفعاليات انطلاق اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية

يقدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة لفعاليات انطلاق اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مرسلين لصدى البلد، في جميع المحافظات لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وعرض هاني النحاس، مراسل القناة من أمام منطقة التجمع، آخر الاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية، وقال إن هناك تسهيلات كثيرة لـ المواطنين من أجل التصويت بالانتخابات الرئاسية.

كما رصد متابعة لـ الانتخابات في القاهرة وسوهاج، والشرقية، والمنوفية، والكثير من المحافظات.

وأكد مراسلو صدى، أن هناك مولدات كهربائية أمام اللجان تحسبًا لـ حدوث أي انقطاع في الكهرباء، على الرغم من أن وزارة الكهرباء أعلنت أنه لن يكون هناك تخفيف لـ الأحمال الكهربائية اليوم.

وكشف مراسلو صدى، أن هناك كراسي، لمساعدة المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وهناك سيارات إسعاف أمام اللجان، وهناك طوارئ بـ المستشفيات.