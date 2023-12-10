تجمع كبير من المواطنين أمام اللجان الانتخابية قبل بدء الاقتراع |صور

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات قبل ساعة من بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، من الاستعدادات المكثفة باللجان الانتخابية في المحافظات المختلفة مع توافد كبير من المواطنين أمام اللجان الانتخابية.

ويصوت اليوم الأحد 10 ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام أكثر من 67 مليون مصري في الانتخابات الرئاسية 2024؛ لاختيار رئيس مصر القادم من بين 4 مرشحين يتصدرهم الرئيس السيسي، وذلك وفقاً للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

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