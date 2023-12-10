البداية مشرفة.. أحمد موسى يعرض لقطات من أمام اللجان قبل بدء الانتخابات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يتواجدون أمام لجان الانتخابات، من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم تغطية خاصة على قناة صدى البلد، أن المشاهد جميلة، والبداية مشرفة، بالقاهرة، والإسكندرية، وكل المحافظات.

يقدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة لفعاليات انطلاق اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مراسلين لصدى البلد، في جميع المحافظات لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وعرض هاني النحاس، مراسل القناة من أمام منطقة التجمع، آخر الاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية، وقال إن هناك تسهيلات كثيرة لـ المواطنين من أجل التصويت بالانتخابات الرئاسية.

كما رصد متابعة لـ الانتخابات في القاهرة وسوهاج، والشرقية، والمنوفية، والكثير من المحافظات.

وأكد مراسلو صدى، أن هناك مولدات كهربائية أمام اللجان تحسبًا لـ حدوث أي انقطاع في الكهرباء، على الرغم من أن وزارة الكهرباء أعلنت أنه لن يكون هناك تخفيف لـ الأحمال الكهربائية اليوم.

وكشف مراسلو صدى، أن هناك كراسي، لمساعدة المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وهناك سيارات إسعاف أمام اللجان، وهناك طوارئ بـ المستشفيات.