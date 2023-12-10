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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير.. الصين تعلن دخول السفن اليابانية المياه الإقليمية بشكل غير قانوني

دخول السفن اليابانية
دخول السفن اليابانية دخلت المياه الإقليمية

أعلن خفر السواحل الصيني، اليوم الأحد، أن قارب صيد ياباني والعديد من سفن الدوريات اقتحموا المياه المحيطة بالجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي يوم السبت.

ويطالب كلا البلدين بالجزر المتنازع عليها، التي تسمى دياويو في الصين وسينكاكو في اليابان.

ووفقا لوكالة "رويترز"،قال خفر السواحل الصيني إنه اتخذ التدابير اللازمة وفقا للقانون لتحذير السفن اليابانية.

وقبل قليل، اتهم مسؤول في خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، الصين بإطلاق مدافع مياه على سفينتين لإعادة الإمداد وصدمهما في بحر الصين الجنوبي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم خفر السواحل ،جاي تاريلا، على موقع إكس للتواصل الاجتماعي إن خفر السواحل الصيني "أطلق مدافع مياه» على سفينتي إعادة إمداد تابعتين له في بحر الصين الجنوبي صباح اليوم الأحد".

وأضاف أن واحدة منهما تعرضت "لضرر بالغ في المحرك".

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