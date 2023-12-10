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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يصفق على الهواء لجمال المشهد الانتخابي

أحمد موسى
أحمد موسى

قام الإعلامي موسى بالتصفيق على الهواء، وذلك لجمال المشهد أمام اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن البداية مشرفة، هي دي البداية.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، من مصور القناة ببث اللقطات، لفرحة المواطنين والتواجد أمام اللجان الانتخابات.

وتابع:" المشهد مشرف، ومصر تنتخب رئيس مصر.. الإسكندرية ممتلئة بالمواطنين".

وأشار أحمد موسى إلى أن ما يحدث أمام مقرات الانتخابات، يعتبر رسالة هامة للعالم بالكامل، وأن هذه المشاهد تؤكد أن مصر كبيرة.

يقدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة لفعاليات انطلاق اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مراسلين لصدى البلد في جميع المحافظات لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وعرض هاني النحاس، مراسل القناة من أمام منطقة التجمع، آخر الاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية، وقال إن هناك تسهيلات كثيرة لـ المواطنين من أجل التصويت بالانتخابات الرئاسية.

كما رصد متابعة لـ الانتخابات في القاهرة وسوهاج، والشرقية، والمنوفية، والكثير من المحافظات.

وأكد مراسلو صدى، أن هناك مولدات كهربائية أمام اللجان تحسبًا لـ حدوث أي انقطاع في الكهرباء، على الرغم من أن وزارة الكهرباء أعلنت أنه لن يكون هناك تخفيف لـ الأحمال الكهربائية اليوم.

وكشف مراسلو صدى، أن هناك كراسي، لمساعدة المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وهناك سيارات إسعاف أمام اللجان، وهناك طوارئ بـ المستشفيات.

 

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