ارفع علم مصر.. أحمد موسى يوجه نصيحة للمصريين

طالب الإعلامي أحمد موسى، من المواطنين برفع علم مصر، أمام اللجان الانتخابية، وأن يقوم كل مواطن بتغيير صورة الفيس الخاص به، لتكون علم مصر.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم تغطية خاصة على قناة صدى البلد، أن المشاهد جميلة، والبداية مشرفة، بالقاهرة، والإسكندرية، وكل المحافظات، والمواطنين من الصباح الباكر أمام اللجان من أجل التصويت.

وأشار إلي أن العالم بالكامل يشاهد ما يحدث في مصر، وأن مشهد الانتخابات يصدر لـ العالم، وأن الجان ممتلئة بالمواطنين، والمشاهد رائعة.

وتابع أن المشهد في الإسكندرية، هو الأقوى، والإقبال في الإسكندرية كبير جدًا.