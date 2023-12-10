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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: الشعب سيقول كلمته في الانتخابات الرئاسية .. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جميع المصريين مطالبين بالنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن العالم بأكمله يرغب في معرفة ما سيحدث في مصر.


وقال موسى، خلال التغطية الخاصة لقناة صدى البلد، للانتخابات الرئاسية، إن الشعب هو من سيقول كلمته في الانتخابات الرئاسية، والتي يتسابق فيها 4 مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات قادمة، موضحًا أن قائمة المرشحين تضم كلًا من: 


المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.


وتابع، أن قناة صدى البلد متواجدة في جميع المحافظات، وأن المتابعة مستمرة من الآن وحتى الساعة 12 مساء، موضحًا أن جميع الزملاء بصدى البلد، في جميع المحافظات لرصد ما يحدث أولا بأول في جميع المحافظات.
 

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