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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتشاد كبير لشباب حزب مصر أكتوبر لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

صدى البلد

تشهد محافظة الإسكندرية حماسًا ديمقراطيًا لافتًا، حيث نظم حزب مصر أكتوبر مسيرة في منطقة سيدى جابر بوسط المدينة. 

يهدف هذا النشاط إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تحت شعار "صوتك أمانة" برعاية رئيس الحزب. 

يشارك في هذه الحملة عدد كبير من المتطوعين من شباب الحزب، مما يبرز الروح الديمقراطية والمدنية في البلاد.
 

 

المرشحون والتحضيرات

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين بارزين. المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، يتنافس بجدارة مع المرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم. وسط هذه التنافسية، تبلغ عدد الأصوات الانتخابية في محافظة الإسكندرية 4 ملايين و300 ألف ناخب، مع وجود 18 لجنة عامة تشمل 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، مما يشير إلى حجم الحدث الديمقراطي.

التحضيرات والتنظيم

تجسد الجهود التنفيذية في محافظة الإسكندرية الاستعداد الشامل للاستحقاقات الانتخابية. وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تم توفير مقاعد ومظلات في اللجان الانتخابية، إلى جانب أماكن انتظار وساحات تهوية. تم أيضًا توفير مقاعد متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مع متابعة دقيقة للشوارع والمناطق المؤدية إلى اللجان. تهدف هذه الترتيبات إلى تسهيل عملية التصويت وتوفير بيئة مناسبة للمشاركين في الانتخابات.

أهمية الانتخابات 2024

تأتي انتخابات الرئاسة 2024 في خضم مرحلة حاسمة لمصر، حيث تمثل خطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية. وتأتي هذه الانتخابات بعد فترة استثنائية من الحوار الوطني الجاد وغير المسبوق، الذي شمل جميع مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.

الجهود الإدارية والتحفيز

تعكف الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية على تنظيم جميع الجوانب المتعلقة بالانتخابات، وذلك لضمان سلامة وسلاسة العملية الديمقراطية. تشمل هذه الجهود تحسين البنية التحتية، مع توفير مقاعد مريحة وظروف مناسبة في مراكز الاقتراع. كما تركز على متابعة الشوارع والحد من أي إشغالات قد تعوق حركة الناخبين.

 

انتخابات الرئاسة 2024 في مصر تعكس النضج الديمقراطي والشفافية في التعامل مع إرادة الشعب. بفضل التحضيرات الشاملة والدعم الكبير من قبل الأحزاب والمواطنين، هذه العملية هامة في بناء مستقبل ديمقراطي قوي.

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