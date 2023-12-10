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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمتابعة إدلاء المواطنين بأصواتهم..

وفد البرلمان الأورومتوسطي يرافق النائب محمد أبو العينين في مسيرة حاشدة بالجيزة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

رافق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وفد من البرلمان الأورومتوسطي، في مسيرة حاشدة داخل محافظة الجيزة، لمتابعة المواطنين المصريين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقاد النائب محمد أبو العينين، مسيرة حاشدة في محافظة الجيزة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ضمت آلاف الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي. 

الانتخابات الرئاسية

وظهر النائب محمد أبو العينين، اليوم الأحد وسط المصريين من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، موجها التحية للمواطنين والحث على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب البرلمان الأورومتوسطي محافظة الجيزة الانتخابات الرئاسية الانتخابات

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