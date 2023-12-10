وفد البرلمان الأورومتوسطي يرافق النائب محمد أبو العينين في مسيرة حاشدة بالجيزة

لمتابعة إدلاء المواطنين بأصواتهم..

رافق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وفد من البرلمان الأورومتوسطي، في مسيرة حاشدة داخل محافظة الجيزة، لمتابعة المواطنين المصريين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقاد النائب محمد أبو العينين، مسيرة حاشدة في محافظة الجيزة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ضمت آلاف الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي.

الانتخابات الرئاسية

وظهر النائب محمد أبو العينين، اليوم الأحد وسط المصريين من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، موجها التحية للمواطنين والحث على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي.