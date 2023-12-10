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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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النائب محمد أبو العينين يقود مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024|فيديو

محمد أبوالعينين يقود
محمد أبوالعينين يقود مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات

قاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مسيرة حاشدة في محافظة الجيزة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتضم المسيرة آلاف الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي.

وظهر النائب محمد أبو العينين، اليوم وسط المصريين من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

 

الانتخابات الرئاسية

ورافق وفد البرلمان الأورومتوسطي، النائب محمد أبو العينين، في المسيرة الحاشدة داخل محافظة الجيزة، لمتابعة المواطنين المصريين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. 

ووجه وكيل مجلس النواب، التحية للمواطنين والحث على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي.

أبوالعينين الانتخابات الرئاسية الانتخابات أحمد موسى وكيل مجلس النواب النائب محمد أبوالعينين محافظة الجيزة

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