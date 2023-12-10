لتبادل الخبرات|الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية للإذاعة والتليفزيون الصيني.. صور

التقى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال والوفد المرافق له على هامش الدورة السادسة لملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الاذاعة والتلفزيون،المنعقد خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2023،بمدينة هانغتشو-

ب تساو شومين، مدير عام الادارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون (برتبة وزير) بجمهورية الصين الشعبية .

وقد تناول اللقاء العلاقات المتميزة بين جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية في اطار محددات وآليات منتدى التعاون العربي الصيني.

وأكد السفير على الأهمية الخاصة للشق الاعلامي لهذا المنتدى وحرص الامانة العامة بتوجيه من الامين العام على إعطاء الاولوية للشراكة العربية الصينية في هذا المجال الحيوي بما في ذلك تعزيز التبادل البرامجي بما يسهم في القاء الضوء على الحضارتين العربية والصينية.

وأكد السفير الدور المؤثر للاعلام في اضفاء طابع ملموس على الشراكة العربية الصينية لتحقيق المصالح المشتركة مشيرا الى الحاجة لمواكبة التطور السريع الذي عرفته وسائل الاعلام والاتصال والانفتاح على مختلف التجارب بما فيها التجربة الصينية في المجال التكنولوجي والرقمي .



من جهتها، أعربت الوزيرة عن شكرها وامتنانها لدعم معالي الأمين العام احمد أبو الغيط للتعاون في مجال الاعلام مع الصين خاصة في إطار مبادرة " الحزام والطريق " وفي جوهرها التبادل الانساني والحضاري والثقافي وخاصة مع العالم العربي بحكم ما يتقاسم مع الصين من روابط متجذرة .

وفي ختام هذه المقابلة تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية و الادارة الوطنية للاذاعة والتلفزيون في جمهورية الصين الشعبية، تهدف الى تطوير علاقات التعاون في المجال السمعي - البصري من خلال التعاون بين مؤسسات الاعلام ، وإرساء شراكات للإنتاج المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.

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