عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتبادل الخبرات|الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية للإذاعة والتليفزيون الصيني.. صور

توقيع مذكرة التفاهم
توقيع مذكرة التفاهم

التقى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال والوفد المرافق له على هامش الدورة السادسة لملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الاذاعة والتلفزيون،المنعقد خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2023،بمدينة هانغتشو- 
ب تساو شومين، مدير عام الادارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون (برتبة وزير) بجمهورية الصين الشعبية .

وقد تناول اللقاء العلاقات المتميزة بين جامعة الدول  العربية  وجمهورية الصين الشعبية في اطار محددات وآليات منتدى التعاون العربي الصيني.

وأكد  السفير على  الأهمية الخاصة للشق الاعلامي لهذا المنتدى وحرص الامانة العامة بتوجيه من الامين العام على إعطاء الاولوية للشراكة العربية الصينية  في هذا المجال الحيوي بما في ذلك  تعزيز التبادل البرامجي  بما يسهم في القاء الضوء  على  الحضارتين العربية والصينية.

وأكد السفير الدور المؤثر  للاعلام في اضفاء طابع ملموس على الشراكة العربية الصينية لتحقيق المصالح المشتركة مشيرا الى الحاجة لمواكبة التطور السريع الذي عرفته وسائل  الاعلام والاتصال والانفتاح على مختلف التجارب بما فيها التجربة الصينية في المجال التكنولوجي والرقمي .


من جهتها،  أعربت الوزيرة عن شكرها وامتنانها لدعم معالي الأمين العام احمد أبو الغيط للتعاون في مجال الاعلام مع الصين  خاصة في إطار  مبادرة " الحزام والطريق " وفي جوهرها التبادل الانساني والحضاري والثقافي وخاصة مع العالم العربي بحكم ما يتقاسم  مع الصين من روابط متجذرة   .

وفي ختام هذه المقابلة تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية و الادارة الوطنية للاذاعة والتلفزيون في جمهورية الصين الشعبية، تهدف الى تطوير  علاقات التعاون في المجال السمعي - البصري  من خلال التعاون بين مؤسسات الاعلام ، وإرساء شراكات للإنتاج المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.

IMG-20231210-WA0011
IMG-20231210-WA0011
IMG-20231210-WA0010
IMG-20231210-WA0010
IMG-20231210-WA0009
IMG-20231210-WA0009
الإذاعة والتلفزيون التبادل الانساني التعاون العربي الصيني التلفزيون الصيني الجامعة العربية الحزام والطريق الشراكة العربية الصينية جمهورية الصين الشعبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

الزمالك برة البطولة.. الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

تصل إلى القاهرة| سقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في هذا الموعد

ترشيحاتنا

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

الوطنية للانتخابات: انتظام عملية التصويت في لجان مطروح

أول قرار من الزمالك بعد انتهاء عقوبة الثلاثي فتوح والزناري وصبحي

النائب محمد أبو العينين: اليوم بمثابة عُرس ديمقراطي جميل

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

حكيم يدلي بصوته في لجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهري.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

في حب الديمقراطية رغم السن.. قصص المسنين على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

فيديو

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

بسبب مزاعم الأنفاق تحت المستشفيات.. مسئول بجيش الاحتلال يهاجم صحفيا فرنسيا| شاهد

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ