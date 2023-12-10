إقبال جماهيري في الإسكندرية| مواطنون يتدفقون أمام اللجان الانتخابية بكثافة

شهدت الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية إقبالاً كثيفًا ومشاركة فاعلة من الناخبين.

ونستعرض بدقة سير العملية الانتخابية، مع فتح اللجان الانتخابية حتى الإشراف على التصويت.

فتح اللجان الانتخابية

بدأت العملية الانتخابية في الإسكندرية صباحًا بافتتاح أبواب المقار الانتخابية في تمام الساعة التاسعة.

وقد توجه الناخبون إلى المقار منذ الصباح الباكر، حيث شكلت الطوابير الطويلة منظرًا اعتياديًا خارج المقار.

اللجان الفرعية والإشراف القضائي

وتوزعت اللجان الفرعية في المحافظة بشكل متساوٍ، حيث بلغ عددها 533 لجنة فرعية.

تولى قضاة اللجان الإشراف على التصويت، مما ضمن جواً من الشفافية والنزاهة.

وقد أكد المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسكندرية، استعداد القضاة لتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض سير العملية الانتخابية.

التأمين الشامل

منحت قوات التأمين، التي تضم الجيش والشرطة، الأمان لهذه العملية الديمقراطية.

باشرت هذه القوات عمليات التأمين منذ اليوم الأول للتصويت، ما ساهم في توفير بيئة آمنة للناخبين وضمان انسيابية العملية.



توزيع القضاة وتكامل العملية

أكمل قضاة اللجان الفرعية توزيعهم على مختلف المقار الانتخابية للقيام بمهامهم بكفاءة.

يأتي هذا في إطار جهودهم لتحقيق استقلالية وشفافية تامة في أداء واجبهم.

تضمنت المحافظة 18 لجنة عامة و351 مركزًا انتخابيًا، ما أضفى على العملية بعدًا إقليميًا هامًا.

تتسم محافظة الإسكندرية بتنوعها الاجتماعي والثقافي، ولذا فإن إحصائيات الانتخابات لها أهمية خاصة.

ويشير عدد الناخبين إلى مشاركة فعّالة تجاوزت 4 ملايين و300 ألف ناخب، وهو رقم يعكس حجم الاهتمام والمسئولية التي يتحلى بها المواطنون في هذه المحافظة.

احتشاد كبير للمواطنين

احتشاد كبير للمواطنين

تمثلت الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية في مظهر من مظاهر الديمقراطية والإرادة الشعبية.

بفضل تفاعل المواطنين وتكامل الجهود الأمنية والقضائية، نجحت هذه العملية في أن تكون نموذجًا يُحتذى به في سير العمليات الانتخابية.