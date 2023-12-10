عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال جماهيري في الإسكندرية| مواطنون يتدفقون أمام اللجان الانتخابية بكثافة

أمام اللجان الانتخابية 
أمام اللجان الانتخابية 

شهدت الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية إقبالاً كثيفًا ومشاركة فاعلة من الناخبين. 

ونستعرض بدقة سير العملية الانتخابية، مع فتح اللجان الانتخابية حتى الإشراف على التصويت.

فتح اللجان الانتخابية

بدأت العملية الانتخابية في الإسكندرية صباحًا بافتتاح أبواب المقار الانتخابية في تمام الساعة التاسعة. 

وقد توجه الناخبون إلى المقار منذ الصباح الباكر، حيث شكلت الطوابير الطويلة منظرًا اعتياديًا خارج المقار.

اللجان الفرعية والإشراف القضائي

وتوزعت اللجان الفرعية في المحافظة بشكل متساوٍ، حيث بلغ عددها 533 لجنة فرعية.

تولى قضاة اللجان الإشراف على التصويت، مما ضمن جواً من الشفافية والنزاهة. 

وقد أكد المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسكندرية، استعداد القضاة لتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض سير العملية الانتخابية.

التأمين الشامل

منحت قوات التأمين، التي تضم الجيش والشرطة، الأمان لهذه العملية الديمقراطية.

باشرت هذه القوات عمليات التأمين منذ اليوم الأول للتصويت، ما ساهم في توفير بيئة آمنة للناخبين وضمان انسيابية العملية.
 

توزيع القضاة وتكامل العملية

أكمل قضاة اللجان الفرعية توزيعهم على مختلف المقار الانتخابية للقيام بمهامهم بكفاءة. 

يأتي هذا في إطار جهودهم لتحقيق استقلالية وشفافية تامة في أداء واجبهم. 

تضمنت المحافظة 18 لجنة عامة و351 مركزًا انتخابيًا، ما أضفى على العملية بعدًا إقليميًا هامًا.

تتسم محافظة الإسكندرية بتنوعها الاجتماعي والثقافي، ولذا فإن إحصائيات الانتخابات لها أهمية خاصة. 

ويشير عدد الناخبين إلى مشاركة فعّالة تجاوزت 4 ملايين و300 ألف ناخب، وهو رقم يعكس حجم الاهتمام والمسئولية التي يتحلى بها المواطنون في هذه المحافظة.

احتشاد كبير للمواطنين 

 

احتشاد كبير للمواطنين 

تمثلت الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية في مظهر من مظاهر الديمقراطية والإرادة الشعبية. 

بفضل تفاعل المواطنين وتكامل الجهود الأمنية والقضائية، نجحت هذه العملية في أن تكون نموذجًا يُحتذى به في سير العمليات الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية الاسكندرية محطة تاريخية اللجان التصويت الإشراف القضائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

الزمالك برة البطولة.. الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

تصل إلى القاهرة| سقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

احتشاد كبير لشباب حزب مصر أكتوبر لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

تعرف على تجهيزات الإسكندرية استعدادا لانتخابات الرئاسة

رئيس المكتب الفني لمحاكم استئناف الإسكندرية يرأس غرفة الانتخابات الرئاسية في 3 محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع التجهيزات النهائية استعدادا للانتخابات الرئاسية

نقصه يسبب مشاكل تنفسية وعقلية| أطعمة تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين B12.. إليك القائمة

لا تعويم ورفع قيمة القرض| أخبار مفرحة من صندوق النقد الدولي بشأن مصر.. ماذا قال؟

حتى السكر بقي “فكة”| حكاية طرح عبوات صغيرة في الأسواق.. وقرار حكومي عاجل يٌنهي الأزمة

حدث فريد| «الدب الأصغر» يظهر في سماء مصر قريبا.. وهذه حقيقة تأثير الظاهرة على البشر

ترشيحاتنا

علي جمعة عقب الإدلاء بصوته: انزل قول رأيك

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانة بطالة

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

الوطنية للانتخابات: انتظام عملية التصويت في لجان مطروح

أول قرار من الزمالك بعد انتهاء عقوبة الثلاثي فتوح والزناري وصبحي

النائب محمد أبو العينين: اليوم بمثابة عُرس ديمقراطي جميل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

في حب الديمقراطية رغم السن.. قصص المسنين على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

فيديو

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

بسبب مزاعم الأنفاق تحت المستشفيات.. مسئول بجيش الاحتلال يهاجم صحفيا فرنسيا| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ