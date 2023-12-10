صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل للاشتباه في تسلل مسيرة من لبنان

دوت صفارات الإنذار، اليوم الأحد، في عدة مستوطنات بشمالي إسرائيل للاشتباه في تسلل طائرة مسيرة من لبنان.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، انطلقت صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، وذلك بعد الاشتباه بتسلل مسيرات من لبنان.

ويحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي في سبب إطلاق الإنذارات، وهي الأولى في البلاد منذ 18 ساعة.

على جانب آخر، قال موقع "لبنان 24"، إن صاروخاً انطلق من لبنان، استهدف صباح اليوم الأحد، موقعاً إسرائيلياً عند الحدود بين لبنان وفلسطين.

وفي السياق، قالت مصادر إن "حزب الله" أطلق صاروخاً مُضاداً للدروع باتجاه منطقة عرب العرامشة في الداخل الفلسطيني.