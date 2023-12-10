عدم تنقل المدنيين.. تعليمات جديدة من جيش الاحتلال لسكان غزة

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية في الحي الإداري في رفح بفلسطين اعتبارًا من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

ووجه الناطق باسم الاحتلال أفيخاي أدرعي تعليمات إلى سكان قطاع غزة اليوم الأحد، إنه سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في الحي الإداري في رفح اعتبارًا من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لغرض التزود.

وأضاف أن القتال والتقدم العسكري لقوات الاحتلال في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في الأماكن الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس. موضحًا أن محور صلاح الدين ساحة قتال فمن الخطورة الوصول إليه.

ولفت إلى أن الاحتلال سيتيح تنقل المدنيين الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس، مشيرًا إلى أن التنقل من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد "البحر" - شارع الشهداء في دير البلح.