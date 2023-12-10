عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدم تنقل المدنيين.. تعليمات جديدة من جيش الاحتلال لسكان غزة

سكان غزة
سكان غزة

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية في الحي الإداري في رفح بفلسطين اعتبارًا من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

ووجه الناطق باسم الاحتلال أفيخاي أدرعي تعليمات إلى سكان قطاع غزة اليوم الأحد، إنه سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في الحي الإداري في رفح اعتبارًا من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لغرض التزود.

وأضاف أن القتال والتقدم العسكري لقوات الاحتلال في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في الأماكن الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس. موضحًا أن محور صلاح الدين ساحة قتال فمن الخطورة الوصول إليه.

ولفت إلى أن الاحتلال سيتيح تنقل المدنيين الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس، مشيرًا إلى أن التنقل من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد "البحر" - شارع الشهداء في دير البلح.

الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال منطقة خان يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

الزمالك برة البطولة.. الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

تصل إلى القاهرة| سقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في هذا الموعد

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024| فيديو

مواطنات أمريكيات يغيرن ديانتهن بسبب حرب غزة| ماذا يحدث؟

آخر التطورات.. الصحة العالمية تحذر مجددا من الأوضاع الصحية في غزة| تفاصيل

مفاجأة .. موقف الزمالك من عودة الثلاثي الموقوف

بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.. رئيسة جامعة أمريكية عريقة تقدّم استقالتها |تفاصيل

المرشح الرئاسي فريد زهران يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة تحمل علم فلسطين.. بشرى بإطلالة تبهر متابعيها | شاهد

بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

في حب الديمقراطية رغم السن.. قصص المسنين على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ