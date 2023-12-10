150 صورة من احتشاد المواطنين في المحافظات أمام اللجان الانتخابية .. شاهد

شاركت غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، من مختلف محافظات الجمهورية.

وحثت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد 10 ديسمبر وحتى مساء الثلاثاء 12 من الشهر الجاري.