قادة النواب يشاركون في انتخابات الرئاسة.. جبالي: واجب وطني.. أبو العينين: رسالة وعي.. وأحمد سعد الدين: استحقاق دستوري

رئيس مجلس النواب: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وكيل أول مجلس النواب: المشاركة الإيجابية في الانتخابات رسالة للعالم

وكيل مجلس النواب: مشاركة المواطنين رسالة وعي

حرص رئيس البرلمان والوكيلين ورجال مجلس النواب المصري على المشاركة النشطة في انتخابات رئاسة الجمهورية، في رسالة قوية للتحفيز والمشاركة السياسية، وأبدوا حرصًا كبيرًا على المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية والإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من أول أيام الانتخابات. هذا العمل القوي والمباشر يعكس رغبتهم في تشجيع الناخبين وتفعيل دورهم الفاعل في اختيار رئيس الجمهورية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية -اليوم - أمام لجنته الانتخابية بمدرسة طبري الثانوية – النزهة – محافظة القاهرة.

وأكد رئيس مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست حقا دستوريا أصيلا فحسب، وإنما واجب وطني في المقام الأول، وتدل على الوعي الكامل لجميع فئات الشعب المصرى، داعياً جموع الشعب إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية بما يليق بمكانة مصر، لنقدم للعالم نموذجاً في الممارسة الديمقراطية الصحيحة والاصطفاف خلف وطننا، ونثبت أن المصريين يدركون دقة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم، وأن لديهم من الحس الوطني، والوعي الفكري والحضاري ما يجعلهم حريصين على المشاركة في صنع مستقبلهم بأيديهم.

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالصورة المشرفة التي قدمها المصريون في الخارج خلال مشاركتهم الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية، والتي أكدت اعتزازهم بوطنهم وتمسكهم بتقدم مسيرته نحو الازدهار.

كما وجه رئيس مجلس النواب الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها بدقه متناهية.

المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كذلك أدلى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بصوته في الانتخابات الرئاسية - اليوم الأحد- بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الثانوية بنات قسم أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأكد وكيل أول مجلس النواب أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري ، مؤكداً أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تبعث رسالة للعالم أجمع بمدي وعي الشعب المصري بحقوقه الدستورية واصطفافه حول قيادته الوطنية لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، وأن هناك طفرة في حجم الإنجازات والمشروعات القومية المنفذة على أرض الواقع من أجل تحسين الحاضر وصنع المستقبل بما يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل.

كما وجه المستشار أحمد سعد الدين التحية للهيئة الوطنية للانتخابات على حسن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها.

النائب محمد أبو العينين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة قصر الدوبارة الرسمية للغات.

وأكد النائب محمد أبو العينين، على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، باعتباره واجبا وطنيا وحقا دستوريا، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة من المواطنين رسالة وعي ودليل على المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر في الوقت الراهن.

وأعرب وكيل مجلس النواب، عن فخره بالمشهد الحضاري، الذي رسمه المصريون أمام لجان الانتخابات بجميع محافظات الجمهورية، منذ اللحظة الأولى لفتح باب التصويت، ليؤكد على مدى إدراكهم لمسؤوليتهم الوطنية.

أمين عام مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب بصوته في الانتخابات الرئاسية –اليوم - بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى - التجمع الأول – محافظة القاهرة.

وأكد أمين عام مجلس النواب أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري أصيل لكل مواطن مصري، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات ضمانة لتحقيق الديمقراطية ودليل على الرغبة الحقيقة لدى جميع المصريين في تقدم وطنهم واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد المستشار أحمد مناع بحسن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية التي تمت تحت إشراف قضائي كامل من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.