أدلى الأنبا دوماديوس أسقف أكتوبر وأوسيم، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة القرية السياحية بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.

الأنبا دوماديوس أسقف أكتوبر وأوسيم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ورافق الانبا دوماديوس فريق من البنك الزراعي تراسته ماجدة منير رئيس قطاع الجيزة البنك الزراعي المصري.

وقال الأنبا دوماديوس عقب الإدلاء بصوته الانتخابي حرصه على النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وحثه الشعب المصري على المشاركة في هذا الشرف العظيم، مؤكدًا أن الكنيسة لها دور كبير في المشاركة بالعملية الانتخابية.

المشاركة في الانتخابات تبعث رسالة بوعي الشعب بحقوقه

فيما أدلى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الثانوية بنات قسم أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال وكيل أول مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري .

وأضاف أحمد سعد الدين أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تبعث رسالة للعالم أجمع بمدي وعي الشعب المصري بحقوقه الدستورية واصطفافه حول قيادته الوطنية لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، خاصة وأن هناك طفرة في حجم الإنجازات والمشروعات القومية المنفذة على أرض الواقع من أجل تحسين الحاضر وصنع المستقبل بما يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعاً لها.