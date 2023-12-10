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أخبار البلد

بسبب إقبال منسوبي الأزهر المغتربين..تعليق التصويت بمجمع الملك فهد ومدرسة العقاد الثانوية

صدى البلد

شهد معهد مجمع الملك فهد النموذجي بمدينة نصر إقبال كثيف من قبل طلاب جامعة الأزهر وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه والعاملين المغتربين وعلق التصويت بمجمع الملك فهد ومدرسة عباس العقاد الثانوية.

كما شهد معهد مجمع الملك فهد النموذجي بمدينة نصر إقبال كثيف من قبل طلاب الأزهر وذلك من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أنطلقت صباح اليوم الأحد في كافة محافظات الجمهورية.

وشهدت لجنة المعهد إقبال كثيف جدًا من قبل طلاب الأزهر مما أضطر قاضى اللجنة تعليق التصويت لحين انتظام وترتيب الإجراءات الخاصة بالتصويت في ظل التواجد الكثيف من طلاب الأزهر الشريف.

علي الجانب الآخر شهدت لجنة مدرسة عباس العقاد الثانوية إقبالا كبيرا من  طالبات جامعة الأزهر المغتربات في الوقت الحالي، الذين توافدوا عليها في وقت مبكر من صباح اليوم، وحتى قبل بدء الوقت المحدد للتصويت من أجل الإدلاء بأصواتهم.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل. الأزهر وذلك من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أنطلقت صباح اليوم الأحد في كافة محافظات الجمهورية.

وشهدت لجنة المعهد إقبال كثيف جدًا من قبل طلاب الأزهر مما أضطر قاضى اللجنة تعليق التصويت لحين انتظام وترتيب الإجراءات الخاصة بالتصويت في ظل التواجد الكثيف من طلاب الأزهر الشريف.

علي الجانب الآخر شهدت لجنة مدرسة عباس العقاد الثانوية إقبالا كبيرا من  طالبات جامعة الأزهر المغتربات في الوقت الحالي، الذين توافدوا عليها في وقت مبكر من صباح اليوم، وحتى قبل بدء الوقت المحدد للتصويت من أجل الإدلاء بأصواتهم.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسة 2024

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