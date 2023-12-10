وزير الخارجية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالتجمع الخامس

أدلى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات اليوم بمثابة واجب وطني على كل مصري.

وقال شكري، بعد إدلائه بصوته، إن الإنجازات التي تحققت في مصر خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتطورات والإصلاحات على جميع المستويات من شأنها أن تعزز دور المواطن في حياة الدولة.

وأكد وزير الخارجية أنه من الضروري لمن له حق التصويت في الانتخابات أن يمارسه تأكيدا لهذا العهد الذي نعيش فيه.

وأضاف وزير الخارجية أن التحديات كبيرة منذ ثورة 30 يونيو، ولكن هناك تطور إيجابي على الصعيد الداخلي والخارجي والإنجازات تحققت، وهناك متابعة حثيثة تراعي كل المصالح الخاصة بالمواطن، وتعزيز مصالح الدولة وأمنها القومي.