وزير الري يترأس إجتماع لجنة شركاء مبادرة AWARe ضمن فعاليات COP28

ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماع "اللجنة الوزارية لشركاء مبادرة AWARe" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد في مدينة دبي بالإمارات.

وفى بداية الاجتماع، توجه الدكتور سويلم بالشكر لجميع الوزراء وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية لتلبية الدعوة والمشاركة في هذا الاجتماع المهم.

وأشار إلى عقد أول لجنة توجيهية لمبادرة AWARe خلال فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه في شهر أكتوبر الماضى ، حيث اتفق الجميع على مواصلة المساعي الرامية لجعل مبادرة AWARe منصة محورية للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في قطاع المياه ، منوها أن مبادرة AWARe أصبحت بالفعل منصة ذات هيكل تنظيمى قابل للتزايد خلال السنوات القادمة ، حيث تم تنظيم هذا الحدث خلال فعاليات COP28 لعرض الموقف الحالي ومناقشة سٌبل المضي قدماً بشكل جماعى .

وأوضح أن هذه المبادرة هي نتاج مجهودات كبيرة بذلتها مصر مع العديد من الشركاء خلال COP27 لإطلاق هذه المبادرة وحشد الدول للمشاركة فيها حيث وقعت ١٧ دولة حتى الآن على الانضمام للمبادرة بالإضافة لعدد ٧ منظمات دولية ، مشيراً إلى ضرورة استمرار التعاون لإنجاح المبادرة من خلال "أمانة المبادرة" التي تتولى تقديم المساعدة الفنية والتنسيق مع نقاط الاتصال من البلدان الشريكة.

وأكد على قيام كل دولة بتقييم احتياجاتها وتحديد المسارات المناسبة للمشاركة فيها من بين المسارات الستة للمبادرة، حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل لكل مجال من مجالات التعاون ضمن مسارات العمل المختلفة لتوحيد التحديات بين الدول المختلفة وطرق التعامل معها.

وأعرب الدكتور سويلم عن أمله بتوفير التمويلات في مجال التكيف مع تغير المناخ تحت مظلة المبادرة، لكن الأمر يتطلب قيام الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية بتحديد احتياجاتها من المشروعات التي ترغب في تمويلها للتكيف مع تغير المناخ، مع الإعداد لعقد جلسة وزارية للتمويل خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه المقرر عقده في شهر مايو ٢٠٢٤ في بالي بإندونيسيا .

وقامت الدول المشاركة في المبادرة بعرض احتياجاتها من مشروعات التكيف التي ترغب في تنفيذها، وفى المقابل أبدت المنظمات الدولية المشاركة في المبادرة استعدادها لإتخاذ اللازم للبدء في حشد التمويلات المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات .

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