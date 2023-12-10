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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اخبارية جديدة حيث اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي ستجري في مختلف أنحاء الجمهورية بدءا من اليوم   10ديسمبر وحتى  12 ديسمبر الجاري.
 

شاهد الفيديو:

حيث  تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصاً على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية، ومنها:

 الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة فى نطاق جمهورية مصر العربية.

وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الإنتخابات.

 الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أى أزمة طارئة.

 وجود فرق طواريء مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة فى جميع التخصصات وذلك على مدار اليوم للتدخل الفورى فى حالة حدوث أى أعطال بالشبكة.

شاهد الفيديو:

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مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء


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