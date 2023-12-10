الجيش الإسرائيلي لسي إن إن: حماس لديها 30 ألف مقاتل في غزة

نشرت شبكة سي إن إن تصريحات صادرة عن قوات الإحتلال الإسرائيلية تؤكد أن حماس، كان لديها ما يقدر بنحو 30 ألف مقاتل في غزة قبل بدء الصراع في السابع من أكتوبر.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، يُزعم أن هؤلاء المقاتلين تم تنظيمهم في مجموعات مسلحة. خمسة ألوية و24 كتيبة وحوالي 140 سرية.

أشار مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي إلى أن إسرائيل تزعم أنها قضت على ما لا يقل عن 7000 مقاتل. ومن المهم الإشارة إلى أن أرقام الضحايا التي قدمها الجيش الإسرائيلي لم يتم التحقق منها بشكل مستقل من قبل الصحفيين، كما أن عدم وجود تحقق مستقل يثير مخاوف بشأن دقة الأرقام المبلغ عنها.