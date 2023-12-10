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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسطول الظل يقوض الحظر الأوروبي على النفط الروسي في الغرب

صدى البلد

بعد مرور عام على فرض الغرب عقوبات على صادرات النفط الروسية، تلعب شبكة سرية من الناقلات القديمة، يشار إليها باسم "أسطول الظل"، دورًا محوريًا في تقويض سقف الأسعار الذي حددته مجموعة الدول السبع. 

 

وفقا لفاينانشال تايمز، حظرت تدابير مجموعة السبع، التي تم إقرارها في ديسمبر من العام الماضي، استيراد النفط الخام الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، في حين سمحت للدول خارج مجموعة السبع، مثل الهند والصين، بمواصلة شراء النفط الروسي. ومع ذلك، للاستفادة من السفن المسجلة في مجموعة السبع أو خدمات التجارة أو التأمين، كان مطلوبًا من هذه الدول غير الأعضاء في مجموعة السبع دفع أقل من 60 دولارًا للبرميل.

 

على الرغم من نجاح الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الحد من الإمدادات إلى الكتلة، تشير التقارير إلى أنه لا يتم بيع أي من الخام الروسي الذي يصل إلى مشترين جدد تقريبًا بأقل من 60 دولارًا للبرميل. 

 

يشير ماكسيميليان هيس، مؤسس مجموعة المخاطر السياسية إنميتينا الاستشارية، إلى أن فعالية الحد الأقصى تضاءلت على مدار العام، مع حدوث انتهاكات واسعة النطاق في الأرباع الأخيرة.

 

ومما يسهل خرق سقف الأسعار نقاط الضعف في التنفيذ وإنشاء روسيا لشبكة من السفن العاملة خارج نطاق مجموعة السبع. وتشير تقديرات كلية كييف للاقتصاد إلى أن 99% من صادرات الخام الروسي المنقولة بحراً في أكتوبر تم بيعها بأسعار أعلى من 60 دولاراً للبرميل، وأن 71% من هذه المعاملات شملت سفناً ومقدمي خدمات من خارج دول مجموعة السبع.

 

تحدد البيانات الواردة من شركةكابلر، وهي شركة للبيانات والتحليلات، ثلاث مجموعات رئيسية من السفن التي تنقل النفط الروسي: سفن "الأسطول الأسود" المملوكة لروسيا والتي شاركت سابقًا في نقل النفط الخام الخاضع للعقوبات من فنزويلا أو إيران، و"الأسطول الرمادي" الذي تم تجميعه منذ أزمة أوكرانيا. وفي نوفمبر، كان الأسطول الرمادي يمثل أكثر من نصف صادرات النفط من غرب روسيا، مما يدل على النفوذ المتزايد لهذه السفن السرية.

 

يستخدم "أسطول الظل" هياكل ملكية غامضة، يتم توجيهها عبر ولايات قضائية خارجية تتمتع بسرية شركات قوية، مما يعقد عملية فرض العقوبات على المالكين المستفيدين.  

 

ومع اكتساب الأسطول الرمادي أهمية كبيرة، فإن الحكومة الأمريكية، وفقًا لجيفري بيات، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة، تراقب عن كثب هذه السفن، وتبحث عن طرق لتقليل فعاليتها. وفي أكتوبر، فرضت واشنطن عقوبات مستهدفة على شركتين مرتبطتين بالسفن التي تنتهك سقف الأسعار لمجموعة السبع. ومع ذلك، يظل التحدي قائمًا حيث نجحت روسيا في بناء أسطولها الخاص وإنشاء آليات تأمين بديلة، مما يجعل من الصعب على الحكومات الغربية الحد من تأثير أسطول الظل.

 

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