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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس القبائل العربية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وسيناء مطمع طوال الوقت

الشيخ علي فريج
الشيخ علي فريج

قال الشيخ علي فريج، رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، إن سيناء ستظل مطمع طوال العمر لموقعها الاستراتيجي، إذ أنها بوابة مصر، والله حمى مصر من كافة الاتجاهات، والمنفذ الوحيد الذي يمكن أن يأتي منه خطر هو سيناء، وطالما تلك البوابة قوية مصر في أمن وأمان. 

حديث حول سيناء 

وأضاف "فريج"، خلال لقاء خاص عبر قناة "تن" في تغطية خاصة على الانتخابات الرئاسية، أن ما يحدث في غزة مستهدف منه سيناء لولا موقف الرئيس السيسي العظيم برفض تهجير الفلسطينيين إلى غزة، وهو خط أحمر، إذ أنه يرغب في استهداف أهل غزة ومن ثم زحفهم على سيناء. 

وتابع، أن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية كان حاسما ومميزًا للغاية، وأن مصر تعمل على حماية حدودها، ورئيس الوزراء أكد أن مصر مستعدة على دفع ملايين الشهداء للحفاظ على حبة رمل واحدة من سيناء، مشددا على أن مصر ليست ضد الشعب الفلسطيني، وإنما لن تسمح بتصفية القضية على حساب سيناء. 

مجلس شيوخ القبائل العربية بوابة مصر قناة تن تهجير الفلسطينيين غزة الانتخابات الرئاسية

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