عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة الزمالك.. أبو سليم الليبي يهزم سوار الغيني في الكونفدرالية

أبو سليم الليبي
أبو سليم الليبي

حقق فريق أبو سليم الليبي، فوزا ثمينا، على ضيفه، أكاديمية سوار الغيني 1-0، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز هدف الفوز للفريق الليبي، محمد القاضي، في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

شهدت المواجهة أفضلية واضحة منذ الدقيقة الأولى من عمر اللقاء لصالح أبوسليم، وحاول أبو سليم في الشوط الأول فك شفرة الدفاع الغيني المتكتل الا أن جميع الفرص مرت دون أن تأت بأي جديد على مستوى النتيجة.

وفي الشوط الثاني كثف أصحاب الأرض هجماتهم بحثا عن حسم المباراة، حتى نجح محمد القاضي في إحراز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61.

بهذا الفوز رفع أبو سليم رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما يتذيل سوار الغيني المجموعة، دون رصيد من النقاط.

وكان أبو سليم قد فاز في مباراة الجولة الماضية على ساجرادا الأنجولي 1-0، بينما خسر مباراته الأولى أمام الزمالك بنفس النتيجة. 

أبو سليم الليبي أكاديمية سوار الغيني سوار الغيني بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الكونفيدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

موضوعات متعلقة

أول تعليق من باتشيكو بعد تعادل بيراميدز أمام صن داونز

لينك الحجز.. طرح تذاكر بطولة السوبر المصري بأبو ظبي

النصر يفقد جهود أليكس تيليس قبل لقاء الشباب في كأس خادم الحرمين

بيراميدز يعود بنقطة ثمينة بعد التعادل مع صن داونز بجنوب إفريقيا

غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية تتابع أعمال انتخابات الرئاسة.. صور

علي ماهر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

إبراهيم سعيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

إقبال كبير من الشباب للإدلاء بأصواتهم في لجان مدارس مصر الجديدة| شاهد

ترشيحاتنا

كتائب القسام تعلن حصيلة خسائر فادحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

نقل مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة لمقر لجنته الإنتخابية بالقاهرة

معرفة لجنة الانتخابات بالبطاقة في 3 خطوات

أعضاء الحوار الوطني المصري يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية |صور

بالأغاني الحماسية .. توافد الناخبين على اللجان بمركز النمرس | فيديو وصور

إكسترا نيوز: إقبال كثيف من المواطنين منذ فتح لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منى زكي.. بدء عزاء شقيق أحمد حلمي بمسجد الشرطة |صور

شيرين رضا تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

بعلم مصر.. شابة من ذوي الهمم تحرص على المشاركة بانتخابات الرئاسة بالشرقية

نبيلة عبيد وأشرف زكي وإدوارد.. فنانون بالحبر الفسفوري أول أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ