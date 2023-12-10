مجموعة الزمالك.. أبو سليم الليبي يهزم سوار الغيني في الكونفدرالية

حقق فريق أبو سليم الليبي، فوزا ثمينا، على ضيفه، أكاديمية سوار الغيني 1-0، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز هدف الفوز للفريق الليبي، محمد القاضي، في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

شهدت المواجهة أفضلية واضحة منذ الدقيقة الأولى من عمر اللقاء لصالح أبوسليم، وحاول أبو سليم في الشوط الأول فك شفرة الدفاع الغيني المتكتل الا أن جميع الفرص مرت دون أن تأت بأي جديد على مستوى النتيجة.

وفي الشوط الثاني كثف أصحاب الأرض هجماتهم بحثا عن حسم المباراة، حتى نجح محمد القاضي في إحراز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61.

بهذا الفوز رفع أبو سليم رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما يتذيل سوار الغيني المجموعة، دون رصيد من النقاط.

وكان أبو سليم قد فاز في مباراة الجولة الماضية على ساجرادا الأنجولي 1-0، بينما خسر مباراته الأولى أمام الزمالك بنفس النتيجة.