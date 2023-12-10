قيادات حزب مستقبل وطن بدمياط يقودون مسيرات حاشدة من المواطنين إلى اللجان الانتخابية

قامت قيادات حزب مستقبل وطن محافظة دمياط، تنظيم مسيرة شعبية كبيرة رافعين أعلام مصر والورود وأعلام حزب مستقبل وطن إلى اللجان الانتخابية للمشاركة في أول يوم تصويت في انتخابات الرئاسة بدمياط.

حيث شارك قيادات الحزب في مسيرة تحت عنوان حب الوطن شارك بصوتك علي راسهم علي كيوان امين عام الحزب بدمياط والنائب محمد الحصي عضو مجلس النواب والمهندس وليد التمامي عضومجلس الشيوخ وامين عام الحزب بالزرقا والنائب محمد ابوحجازي عضومجلس الشيوخ وامين قطاع الاعمال بالمحافظة في مسيرة كبيرة طافت شوارع دمياط.

وشهدت اللجان الانتخابية في الزرقا وكفرسعد في دمياط، إقبالا كبيرا خلال اليوم الأول من جميع الفئات العمرية للإدلاء بصوتهم وشهدت اللجان الفرعية لانتخاب الرئاسة في محافظة دمياط تواجد كبير من الأهالي وكبار السن قبيل فتح باب اللجنة للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية حيث تم وضع مقاعد انتظار وشهدت تلك المقاعد زحام منذ الصباح الباكر في مدينة دمياط الجديدة.

كما تواجد أعضاء حزب مستقبل وطن وعدد من شباب الحزب لاستخراج أماكن اللجان وتيسيرا على المواطنين.

وقامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بجولة ميدان

ية لمقرات اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها ونظافة المقار الانتخابية من الداخل والخارج وعدم وجود إشغالات وانارة المداخل والطرق المؤدية إليها مع مراعاة سبل الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسرللمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.