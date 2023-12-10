محافظ الشرقية الأسبق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمسقط رأسه بالدقهلية ..صور

أدلى الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق وأستاذ الاقتصاد السياسي بكلية الحقوق، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنته الانتخابية في اللجنة الفرعية بمدرسة الملك الكامل الثانوية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وأكد عبد السلام أنه جاء للمشاركه في الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية طبقا للدستور حق وواجب وطني، وأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة والتحديات الاقليمية والدولية.

ودعا كل من له حق التصويت بالنزول والإدلاء بأصواتهم حفاظا على حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

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