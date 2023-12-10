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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في الساعة الأخيرة.. إقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية |صور

لجان الانتخابات
لجان الانتخابات

شهدت اللجان الانتخابية بالقليوبية إقبالًا كثيفًا من المواطنين، في الساعة الأخيرة للانتخابات في اليوم الأول، حيث توافد الناخبون بأعداد كبيرة إلى اللجان الانتخابية لممارسة حقهم الديمقراطي. 

وحرص عدد كبير من ذوى الهمم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة مدرسة الحرية بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية ، تأكيدا منهم على المشاركة بفاعلية في هذا الاستحقاق الدستوري، وأيضا التأكيد على دورهم الكبير والإيجابي نحو وطنهم الأم مصر، حيث تم توفير مقاعد متحركة لهم بمداخل اللجان.

وتجرى الإنتخابات داخل 365 مقراً انتخابياً و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

ودعا محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، أبناء المحافظة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ؛ لتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية؛ "كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية"، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الإنتخابات ، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، مشددا على رفع درجة التأهب بجميع المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ.

ووجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، وكذا تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف اللائق بها.

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بالقليوبية اللجان الانتخابية كفر شكر الساعة الأخيرة محافظ القليوبية

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