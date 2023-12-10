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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عفت السادات: ما يحدث في الانتخابات الرئاسية 2024 بداية ديمقراطية قوية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن السياسيين في مصر كانوا متوقعين المشاركة الكبيرة للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، لأن الأحزاب لمست وعي المواطن واستعداده للمشاركة خلال المؤتمرات الانتخابية.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن المشهد قبل 6 أشهر كان ضبابيا، وكان أهل الشر يشوهون كل الإنجازات التي تمت على أرض مصر، ما دفع الكل للشعور بقلق كبير، لكن في كل هذه الظروف تأتي أحداث غزة كزلزال، وتجد فجأة رئيس الدولة يقف من اللحظة الأولى بقوة وصرامة وحزم أمام العالم كله، فالمشهد يجب أن يتغير.

حجم التهديد

وأكد أن الشباب وجد أن العالم أجمع يسير على الخطوط والمحددات المصرية، وأدرك الشباب حجم التهديد الذي يواجه مصر، ومدى قيمة الأمن والأمان والاستقرار، ومن أجل ذلك شارك الشباب والمصريون بحجم كبير في الانتخابات.

ولفت إلى أن المرشحين الرئاسيين بخلاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلفيات سياسية مختلفة، ولهم تاريخ سياسي تحت قبة البرلمان، وما يحدث في هذه الانتخابات أعتبره بداية حقيقية لديمقراطية قوية، كل ديمقراطيات العالم القوية بدأت بالتدريج.

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