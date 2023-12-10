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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من العزاء للريد كاربت.. ياسمين عبدالعزيز تحمل علم فلسطين برفقة العوضي

صدى البلد

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حضور عزاء شقيق أحمد حلمي وكانت من أوائل المعزيين ثم توجهت برفقة زوجها أحمد العوضي إلى إحدى الحفلات. 

 

وحملت ياسمين عبد العزيز على فلسطين أثناء التقاط الصور على السجادة الحمراء بعدما حرصت على التضامن مع القضية منذ أحداث ٧ أكتوبر. 

 

وحضر الفنان أحمد حلمي، إلى المسجد ليتلقى واجب العزاء في شقيقه الأكبر، حيث ظهرت عليه ملامح الحزن والإرهاق برفقة زوجته منى زكي. 

 

وأعلنت عائلة الفنان أحمد حلمي صباح يوم الجمعة الماضي ، وفاة شقيقهم الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

 

وقالت الأسرة إن تشييع الجثمان من مسجد ناصر بالفلل فى مدينة بنها عقب صلاة الجمعة وتتلقى الأسرة العزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية ببنها اليوم. 

ونعت سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي شقيقها الأكبر على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

 

 

أحمد العوضى السجادة الحمراء الفنانة ياسمين عبد العزيز شقيق أحمد حلمي علم فلسطين عوض

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