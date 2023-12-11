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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد عوض تاج الدين: حرصت على النزول للانتخابات.. وربنا يحفظ مصر

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه حرص على النزول وممارسة حقه الدستوري بالانتخاب، قائلا: "الحمد لله روحت انتخبت، وربنا يحفظ مصر، ونستمر في هذا العطاء والإنجازات خلال الفترة المقبلة نحو مصر الجديدة".

حديث حول الانتخابات الرئاسية  

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم": "ربنا يحمي مصر ويحمي قائدها ويحافظ على البلد آمنا مستقرًا مزدهرا من أي سوء بإذن الله". 

وانطلقت أمس الأحد، أولى أيام الانتخابات الرئاسية، وسط إقبال كثيف من المواطنين في كافة المحافظات المختلفة. 

الانتخابات الرئاسية مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين مصر برنامج حضرة المواطن

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