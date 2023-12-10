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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام: زيلينسكي ناقش رئيس الوزراء المجري بشأن انضمام كييف للاتحاد الأوروبي

زيلينسكي
زيلينسكي

أظهر مقطع فيديو بثته قناة مجلس الشيوخ الأرجنتيني على موقع يوتيوب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تحدثا لفترة وجيزة أثناء حضورهما حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي يوم الأحد.

ولم تتوفر تفاصيل على الفور بشأن ما ناقشوه. وتكهنت وسائل إعلام أوكرانية بأن الزعيمين قد يجتمعان في بوينس آيرس لحل الخلافات بشأن مسعى كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت الصور الرجال وهم يتحدثون ذهابًا وإيابًا لمدة 20 ثانية تقريبًا بينما اختلطوا مع ضيوف آخرين في البرلمان الأرجنتيني، قبل قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تقرر القمة ما إذا كانت ستبدأ محادثات العضوية مع أوكرانيا أم لا. وقال أوربان مراراً وتكراراً إنه يعارض بدء المحادثات الآن. وأي قرار بالمضي قدماً يجب أن يكون بالإجماع.

وهدد أوربان أيضًا بعرقلة التحركات الرامية إلى منح كييف 50 مليار يورو لدعم الميزانية حتى عام 2027، على الرغم من أن مسؤولًا كبيرًا قال يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيجد طرقًا لدعم أوكرانيا ماليًا حتى لو استخدمت المجر حق النقض ضد هذه الخطوة.

الاتحاد الأوروبي الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الارجنتيني بوينس آيرس

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