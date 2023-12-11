قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ،طريقة عمل البيتزا في المنزل.

مقادير البيتزا

3 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة سكر

ماء دافئ للعجن حسب الطلب

ربع كوب زيت

ملح

صوص بيتزا حسب الرغبة

مكعبات فلفل اخضر

جبنة (حسب اختيارك )

زيتون اسود

زيتون اخضر

مكعبات طماطم صغيره

طريقة عمل البيتزا

نخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ وأضيف والملح والزيت ثم اعجن بالدقيق حتى تتكون عجينة متماسكة.

تغطى وتترك من نصف ساعة إلى ساعة حتى تختمر.

تفرد العجينة وتقطع بالقطاعة إلى دوائر، وتوضع صلصة.

يضاف الطماطم، ثم الجبن والفلفل الأخضر، والزيتون.

تدخل الفرن حتى السواء.