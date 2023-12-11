موقف الزمالك من العروض السعودية لمحمد عواد

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن حقيقة تلقي محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك عرضا من أحد الأندية السعودية للرحيل خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الزمالك لم يتلقى أي عروض سواء رسمية أو شفوية تخص محمد عواد أو أي لاعب آخر في الفريق".

وأشار إلى أن الزمالك لا ينوي الاستغناء عن خدمات محمد عواد في الوقت الحالي، خاصة وأنه الحارس الأول للفريق في ظل غياب محمد صبحي المعروض للبيع.

وأوضح أن مجلس الإدارة تحدث مع محمد عواد لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أن الحارس أبدى موافقته على تجديد عقده والاستمرار مع الزمالك خلال المواسم القادمة.