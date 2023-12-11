شوبير يعلن عن إصابة أحمد عبد القادر وكريستو

تعرض ثنائي الأهلي أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو لإصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق أمس السبت، قبل سفر الفريق للسعودية للمشاركة فى كأس ألعالم للأندية.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "ملعب أون تايم | إصابة أحمد عبد القادر وكريستو في الخلفية ويقتربا من الاستبعاد من السفر إلى السعودية استعدادا لمونديال الأندية".





وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية غدا الإثنين لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.



