مستشار الرئيس للصحة يصدر تحذيرًا من انتشار نزلات البرد

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أسباب انتشار نزلات البرد بين المواطنين في الفترة الحالية.

وتابع تاج الدين، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الحالية هي موسم انتشار الفيروسات التنفسية، بسبب التغير المفاجئ في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن هناك أنواع كثيرة من الفيروسات التنفسية، مثل الإنفلونزا بأنواعه المختلفة، وكذلك الكورونا، والمخلوي وغيرها من الفيروسات.

سريعة الانتشار



وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن هذه الفيروسات معدية جدًا، وسريعة الانتشار وقد ينتج عن الإصابة بالفيروسات التنفسية، مضاعفات في الشعب الهوائية، تصل إلى التهابات رئوية.

وحذر الدكتور محمد عوض تاج الدين "الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الحساسية أو التهابات الجهاز التنفسي، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والمضعفات الناتجة عنها".

ووجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، رسالة إلى الأشخاص المصابين بالبرد أو الإنفلونزا، قائلًا: يجب أخذ قسطًا من الراحة داخل المنزل، وعدم الاختلاط بالناس، واستعمال المناديل الورقية عند السعال.