بعد أن نشرت شركة هيونداي أوروبا صوراً لسيارة توسان المحسنة قبل ظهورها لأول مرة رسمياً، أصبحت الآن صور إضافية متوفرة. بالتزامن مع إطلاق سيارة الكروس أوفر المدمجة المحدثة في سوقها المحلي، تعرض هيونداي طراز N Line.

هيونداي توسان 2025 تحصل على تحديثات جديدة

تُظهر هذه الصورة الوحيدة المصابيح الأمامية المعدلة بشكل خفي لمستويات القطع الأقل، بالإضافة إلى شبكة مختلفة مقارنة بنموذج ما قبل عملية التحديث.

ترتكز سيارة توسان N Line على عجلات حصرية مقاس 19 بوصة وتأتي مع مصد أمامي معدل. وتظهر صورة أخرى الطراز العادي (مع الدفع الرباعي) من الخلف لأول مرة. قد يبدو الجزء الخلفي متطابقًا تقريبًا، ولكن تم إعادة تصميم المصابيح السفلية نظرًا لأن الشريط الأفقي أفسح المجال لمجموعة أكبر. كما اختفى نمط المصد الشبيه بالألماس.

هيونداي توسان 2025 تحصل على تحديثات جديدة

ولم يتم الإعلان عن سيارة توسان 2025 بعد بالنسبة للولايات المتحدة، فهي تحتوي على أزرار تقليدية أكثر من ذي قبل. بالإضافة إلى ذلك، تم تغيير موضع ذراع اختيار التروس إلى عمود عجلة القيادة، في حين أن الشاشات المزدوجة مقاس 12.3 بوصة مستوحاة من موديلات هيونداي الحديثة. لن تجد شارة H على عجلة القيادة بعد الآن؛ تم استبداله بأربع نقاط تمثل رمز مورس للحرف "H." تم تحديث لوحة إعدادات المناخ، وهناك الآن وحدة تحكم "عائمة".

هيونداي توسان 2025 تحصل على تحديثات جديدة

ستاتي المقصورة الجديدة بتصميم هادئ، وتقوم هيونداي بتوسيع الزجاج المزدوج الرقائقي من الزجاج الأمامي إلى نوافذ الأبواب الأمامية. إنها تقوم بتركيب مخمدات على مرحلتين في المحور الأمامي بينما يحصل الجزء الداخلي على سجادة أرضية أكثر كثافة. بالإضافة إلى ذلك، هناك المزيد من المواد العازلة للضوضاء في واقي العجلة الأمامية، والقسم السفلي من مقعد السائق، وفي العمودين B وC.