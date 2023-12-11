اتحاد جدة يعلن عن مهاجمه الرئيسي في كأس العالم للاندية

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك



وكتب فرج عامر :"اتحاد جدة اعلن ان مهاجمة الرئيسي في كاس العالم للاندية هو كريم بنزيمة ، وان كريم بنزيمة تعافي وجاهز للاشتراك في المباريات القادمة في كاس العالم للاندية الذي يبدء الثلاثاء القادمً في جدة بالسعودية:"





رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طلبا لاتحاد جدة قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الثلاثاء المقبل،في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة بين 12 إلى 22 من الشهرالجاري.

وكتب الحساب الرسمي لقناة "الإخبارية" السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "اللجنة المنظمة للفيفاترفض طلب الاتحاد بوضع تيفو على كامل ملعب الجوهرة، وتمنع الألعاب النارية بكافة أشكالها في المدرجات".



وتقام البطولة بمشاركة 7 أندية وهي اتحاد جدة منظم البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مانشستر سيتي بطلأوروبا، فلومينيسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، أوراوا ريدز الياباني بطل آسيا، الأهلي المصري بطل أفريقيا،أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، وليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

يذكر أن الأهلي المصري ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، في ربع نهائي المونديال، يوم الجمعة المقبل.

