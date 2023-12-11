رشا مجدي: الانتخابات الرئاسية تحظى بمتابعة كبيرة في الخارج

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن المشاهد أمام اللجان الانتخابية، قبل بدء التصويت مشرفة في اليوم الثاني، مطالبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال تقديمها تغطية خاصة على قناة صدى البلد، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن الانتخابات الرئاسية تتابع من الخارج، والخبر الأول في المواقع العالمية عن غزة، والثاني الانتخابات المصرية.

وتحدثت رشا مجدي، مع مراسلى صدى البلد، من سوهاج، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، والدقهلية.

وكشف محمود حافظ، مراسل قناة صدى البلد بالدقهلية، تفاصيل اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة 2024، وقال إن هناك 24 لجنة انتخابية عامة بالمحافظة، لافتا إلى أن هناك 7 لجان مغتربين بـ5 مراكز مختلفة.

وأكد محمود حافظ على تدفق الآلاف من المواطنين على لجان الاقتراع بالأمس –أول أيام الانتخابات الرئاسية-، معلقا: «الأمهات اصطحبت الأطفال إلى مقرات اللجان للتعريف بحقوقهم الانتخابية، خاصة أن محيط المقرات الانتخابية شهدت تواجد مكثف للأطفال من 8 لـ10 سنوات».

ونوه مراسل قناة صدى البلد بالدقهلية أن هناك مسيرة للشباب بجامعة المنصورة بعنوان «انزل شارك» جابت شوارع المدينة؛ للتوعية بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورية.