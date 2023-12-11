محافظ الدقهلية: المرأة المصرية تتصدر المشهد وهي السباقة بالانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن هناك توافد كبير من المواطنين على لجان الانتخابات، وأن الجميع يشعر أنه في عيد، فالأطفال تذهب مع الأسر والجميع في فرح.



وأضاف خلال لقاء أثناء تقديم تغطية خاصة على قناة صدى البلد، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن جميع الجهات في المحافظة من الصحة، والتضامن، والتعليم، والداخلية، والشباب والرياضة، والمحافظة، فما تم ملحة، وهناك تعاون بين الجميع.



ولفت إلي أن هناك غرفة عمليات مفتوحة بين التنمية المحلية، والمحافظة، ومجلس الوزراء، وهناك تعاون كبير من جميع الوزارات.



وتابع أنه لا يوجد شكاوى في المحافظة من أمس، وأن الزحام على اللجان منظم، وأن السيدات تتصدر المشهد في المحافظة، وأن السيدات تسبق في الانتخابات.



وأوضح أن المرأة تقود، والسيدات تفعل حالة، وأن هذه المشاهد من أكثر الأشياء التي لفتت انتباهي.



