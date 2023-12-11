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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرفة عمليات التنسيقية: انتظام التصويت في الانتخابات دون مخالفات

صدى البلد

واصلت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة الانتخابات الرئاسية، ورصد عملية التصويت  لليوم الثاني من خلال فريق متابعة من حوالي 20 ألف متابع ومتطوع بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.


ورصد متابعو الغرفة فتح اللجان الانتخابية في موعدها في التاسعة صباحًا باستثناء عدد قليل من اللجان تأخرت لدقائق قليلة وتم تدارك الأمر، وفي بعض المحافظات تأخر فتح بعض اللجان نظرًا للظروف الجوية وصلت في أقصى وقت إلى تأخر ساعة وربع لتأخر وصول القضاة ، ثم انتظمت العملية الانتخابية في كافة اللجان.


ورصد متابعو الغرفة فتح  ۸۰۲۹ لجنة في ۲۷ محافظة، حيث تم الرصد من خلال المتابعين والمتطوعين التابعين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في  ۲۷ محافظة، وبلغت نقاط الرصد ١٢٢٥٩ عملية رصد توضح انتشار ٢٠ ألف متطوع على مستوى ۲۷ محافظة لهم القدرة على رصد عدد ۸۰۲۹ لجنة.


ولم يتم رصد أي مخالفات وتجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية، ورصد متابعينا تيسير الإجراءات أمام الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، واستمرار توافد وإقبال الناخبين في مختلف المحافظات بشكل جيد.


وتجري عملية الانتخاب على ٣  أيام هي ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر في  ١١ ألف و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركز انتخابي ويتابع العملية الانتخابية:


-٢٤ سفارة و٦٧ دبلوماسي يتابعون الانتخابات
-١٤ منظمة دولية بـ ٢٢٠ متابع
- ٦٢ منظمة مجتمع مدني محلي بـ ٢٢ الف و٣٤٠ متابع
- ١١٥ وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ ٥٢٨ متابع
- ٧٠ وسيلة إعلامية محلية بـ ٤٢١٨ صحفي وإعلامي


وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحا وحتى إغلاقها في التاسعة مساء للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

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