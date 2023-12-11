رئيس مدينة سفاجا يشرف على سحب مياه الأمطار من أمام لجان الانتخابات

قام رئيس مدينة سفاجا بالإشراف على سحب مياه الأمطار من أمام اللجان الانتخابية، صباح اليوم، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بدون أي معوقات.



وفتحت اللجان الانتخابية الفرعية في سفاجا باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثاني من بدء عملية الاقتراع، والتي تستمر حتى غدا.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

