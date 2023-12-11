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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس محكمة البحر الأحمر يتفقد سير الانتخابات في اللجان الفرعية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد اليوم المستشار على ابو بكر رئيس محكمة البحر الاحمر الابتدائية رئيس لجنة متابعة انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ عددا من اللجان الفرعية بمدينة الغردقة لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من عملية الاقتراع ' والتقى المستشار بالقضاة مشرفي اللجان الفرعية للتأكد من توافر جمع الأوراق واحتياجات العملية الانتخابية. 


وتفقد رئيس لجنة المتابعة مقر اللجنة العامة لقسمي أول وثاني الغردقة لمتابعة تجهيز المقر لأعمال اللجان العامة بعد انتهاء اليوم الاخير من التصويت. 


ووجه المستشار الأجهزة المختصة بتجهيز مقر اللجنة العام َوتوفير كافة السبل لتسهيل مهمة القضاة في أعمال الفرز.

وأوضح أن لجنة المتابعة بالمحكمة تتابع انتظام العملية الانتخابية بمختلف مدن المحافظة ،  وتوافد المواطنين علي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ، مؤكداً على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات .

وأكد أن جميع اللجان الانتخابية تشهد  توافد العديد من المواطنين منذ بدء عملية التصويت، لافتا إلى أن نسبة الإقبال من الناخبين تدل علي وعيهم لأداء الواجب الوطني.

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