عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيدات تتصدرن المشهد ببني سويف للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

صدى البلد

لليوم الثاني على التوالي ، شهدت اللجان الانتخابية تواجداً وحضورا متميزا ، للمشاركة النسائية في أعمال التصويت بالانتخابات الرئاسية  2024، وذلك على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث توافد عدد كبير من السيدات من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية من السيدات الموظفات  وطالبات الجامعة وربات البيوت واللائي حرصن على أداء واجبهن الوطني في الاستحقاق الدستوري  الأبرز.

جاء ذلك خلال إطلاع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على تقرير المتابعة الذي يعده فرع المجلس القومي للمرأة برئاسة نارمين محمود مقررة الفرع ، والتي أشارت فيه  إلى المشاركة المتميزة للمرأة السويفية ، منوهة عن تواصلها الدائم مع اللجان التي تم تشكيلها ، لمتابعة تسهيل إجراءات مشاركة السيدات والفتيات في الانتخابات الرئاسية ، وحثهن على ممارسة حقهن الدستوري.

IMG-20231211-WA0044
IMG-20231211-WA0044
IMG-20231211-WA0044
IMG-20231211-WA0044
IMG-20231211-WA0041
IMG-20231211-WA0041
التصويت بالانتخابات الرئاسية الاستحقاق الدستورى الاجتماعية الاجتماعى الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية و الانتخابات الرئاسية الدكتور محمد هاني غنيم انتخابات الرئاسية 2024 لمجلس القومي للمرأة لانتخابات الرئاسية 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

بعلم فلسطين.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برفقة زوجها

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يشيد بمشاركة المرأة في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024

ترشيحاتنا

أبو العينين: الشعب المصري صاحب حضارة قديمة.. ويبني الجمهورية الجديدة

في السعودية والدقي| القصة الكاملة لتصويت لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية.. وهذه العقوبة في انتظارها

إغلاق مطار تل أبيب بسبب رشقة صاروخية مكثفة تجاه وسط إسرائيل

لا يمكن تبرير الغارات.. مسئول كبير في الأمم المتحدة يهاجم إسرائيل

محمد أبو العينين: إقبال الشعب المصري على التصويت بالانتخابات الرئاسية رسالة للعالم

لأول مرة منذ 2016.. جيش الاحتلال ينفذ عملية إنزال جوي في غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها المثير للجدل| شاهد.. مي كساب قبل وبعد التخسيس

لا تتناولها أبدا.. صورة لقطعة في البانية تخلصي منها فورا

كليوباترا.. سولاف فواخرجي بـ الزي الفرعوني في أحدث ظهور لها

بعد ظهورها بعلم فلسطين.. صور تصدرت التريند لـ ياسمين عبد العزيز

فيديو

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد

الإضراب الشامل.. شاهد ماذا يفعل العالم العربي والغربي اليوم الاثنين لدعم غزة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ