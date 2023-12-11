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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يمكن تبرير الغارات.. مسئول كبير في الأمم المتحدة يهاجم إسرائيل

صدى البلد

هاجمت لين هاستينجز، التي تشغل منصب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل على خلفية الحرب المدمرة ضد قطاع غزة.

وقالت لين هاستينجز إن حقوق الإنسان تتعرض للهجوم في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية.

وأدانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، لكنها قالت إن رد إسرائيل المستمر في غزة كان غير متناسب.

وأضافت: الانتهاكات المرتكبة ضد السكان لن تجلب السلام ولا الأمن لأي من هذه البلدان. ​​منذ 7 أكتوبر، قامت القوات الإسرائيلية بشن هجوم كبير حتى تحول جزء من غزة إلى أرض قاحلة". حتى أنها قالت "وكأننا لم نتعلم شيئًا من الحرب العالمية الثانية".

وأكدت أن "رد إسرائيل لا يمكن تبريره"، مشددة: "لا يمكن تبرير الغارات الجوية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس ومنشآت الأمم المتحدة والتهجير المتكرر للسكان المدنيين".

لين هاستينجز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأراضي الفلسطينية المحتلة إسرائيل الحرب المدمرة ضد قطاع غزة

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