إغلاق مطار تل أبيب بسبب رشقة صاروخية مكثفة تجاه وسط إسرائيل

أفاد نبأ عاجل نقله مراسل فضائية العربية ، بإغلاق مطار تل أبيب بسبب رشقة صاروخية مكثفة تجاه وسط إسرائيل .

وأفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال قطاع غزة، بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وكتائب القسام.

كان قد أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأحد، أن وقف إطلاق النار في غزة فورًا ضروري لإنهاء الجحيم على الأرض، محذرًا من انهيار كامل للوضع الإنساني في القطاع.

وقال لازاريني في كلمته بمنتدى الدوحة 2023 اليوم الأحد، إن سوء الوضع الإنساني في غزة يتجاوز أي شيء رأه في حياته، لافتًا إلى أن الوكالة على وشك الانهيار بالقطاع.