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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشاركة فاعلة من فرق الهلال الأحمر المصري بالانتخابات الرئاسية

فريق الهلال الأحمر
فريق الهلال الأحمر

شاركت فرق الهلال الأحمر المصري في الانتخابات الرئاسية، من خلال توفير خدمات طوارئ بجميع المدارس التي بها لجان انتخابية، حيث تواجدت اليوم أمام اللجان الانتخابية بمدرسة مدينتي للغات بالقاهرة الجديدة.

وقال محمد إسماعيل أحد متطوعي الطوارئ الهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر المصري متواجدين على مدار 12 ساعة خلال 3 أيام الانتخابات.

وأضاف إسماعيل - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كل فريق عمل في جمعية الهلال الأحمر المصري مسئول عن ٤ لجان انتخابية في نفس حدود المنطقة الواحدة، مما يسهل علي الجمعية الوصول للجنة التي يتواجد بها اي مريض، ويستغرق الوقت بين التحرك بين اللجان حوالي ٥ دقائق فقط.

وأشار إسماعيل، إلى أن رقم غرفة العمليات الإهلال الأحمر المصري 15322، ويتم التنسيق مع سيارات الإسعاف لكي يتم إرسال أقرب سيارة إسعاف للجنة الانتخابية التي تطلب الاستغاثة.

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وتتم عمليات الاقتراع على 3 أيام في نحو 11 ألف لجنة فرعية.

ومع نهايةِ اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد، شهِدت اللجانُ إقبالا من المواطنين، حيثُ رصَدَت الهيئةُ الوطنيةُ للانتخابات تصويتَ 5 ملايينِ مواطنٍ حتى منتصفِ اليوم من إجمالي 67 مليونا ممن لهم حقُ التصويت، وهي المشاركةُ الأعلى منذُ انتخاباتِ 2014.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة  الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات أهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية. 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

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